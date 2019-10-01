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10:13 01.10.2019

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

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Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз.

Как сообщает сайт главы государства во вторник утром, Зеленский встретился с Крузом в Офисе президента 30 сентября вечером.

"Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну", - говорится в сообщении.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Он отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Зеленский выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мировых кинопроизводителей.

Теги: #том_круз #зеленский
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