События

13:23 28.09.2019

В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

1 мин читать

В Святошинском районе Киева на парковке одного из торговых центров произошло ДТП, в результате которого трое человек пострадали, четыре автомобиля получили повреждения.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, сообщение по спецлинии "102" поступило в пятницу в 23.27.

"Предварительно установлено, что 19-летний водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и осуществил столкновение с припаркованными машинами "Опель", Фиат" и "Тойота", - отмечено в сообщении.

Две женщины, которые стояли возле одного из автомобилей, получили телесные повреждения различных степеней тяжести и были госпитализированы. Кроме того, в больницу доставили виновника автопроисшествия.

Следственный отдел Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установят обстоятельства и механизм ДТП в ходе досудебного расследования.

Теги: #киев #трц #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 28.09.2019
В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

07:55 28.09.2019
В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

04:47 28.09.2019
На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

00:44 28.09.2019
Водитель, сбивший насмерть пенсионера в инвалидной коляске, проведет в тюрьме больше 3,5 лет

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в инвалидной коляске, проведет в тюрьме больше 3,5 лет

14:49 27.09.2019
Киев готов к запуску отопления на 97%

Киев готов к запуску отопления на 97%

10:43 27.09.2019
ГБР задержало полицейского, который в пьяном состоянии сбил на остановке в Броварах трех человек

ГБР задержало полицейского, который в пьяном состоянии сбил на остановке в Броварах трех человек

07:49 27.09.2019
Близ Белой Церкви водитель фуры, пытаясь избежать столкновения с трактором, выехал на встречку и врезался в микроавтобус, водитель и пассажир которого погибли

Близ Белой Церкви водитель фуры, пытаясь избежать столкновения с трактором, выехал на встречку и врезался в микроавтобус, водитель и пассажир которого погибли

20:34 26.09.2019
В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

15:22 26.09.2019
АМКУ обязал 4 коммунальных предприятия Киева вернуть городу 35 млн грн незаконной госпомощи

АМКУ обязал 4 коммунальных предприятия Киева вернуть городу 35 млн грн незаконной госпомощи

09:22 26.09.2019
В Киеве из-за аварии ряд улиц остался без водоснабжения

В Киеве из-за аварии ряд улиц остался без водоснабжения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

Один боец ВСУ погиб с начала пятницы в результате 30 обстрелов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

Скончался режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

Лжеминирование 51 объекта в Харькове квалифицировано как теракт - полиция

Почти 25 тыс. паломников-хасидов прибыли в Украину, восемь граждан Израиля не пустили в страну – погранслужба

Главам 3 сельсоветов Киевской области сообщено о подозрении по факту хищения 2,4 млн грн дорожных средств

Вблизи ж/д путей в Запорожской области обнаружены тела 3 человек, возможно травмированных электропоездом

Один боец ВСУ погиб с начала пятницы в результате 30 обстрелов на Донбассе

У харьковчанина выманили более $48 тысяч по схеме "ваш сын попал в ДТП"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА