В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

В Святошинском районе Киева на парковке одного из торговых центров произошло ДТП, в результате которого трое человек пострадали, четыре автомобиля получили повреждения.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, сообщение по спецлинии "102" поступило в пятницу в 23.27.

"Предварительно установлено, что 19-летний водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и осуществил столкновение с припаркованными машинами "Опель", Фиат" и "Тойота", - отмечено в сообщении.

Две женщины, которые стояли возле одного из автомобилей, получили телесные повреждения различных степеней тяжести и были госпитализированы. Кроме того, в больницу доставили виновника автопроисшествия.

Следственный отдел Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установят обстоятельства и механизм ДТП в ходе досудебного расследования.