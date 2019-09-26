В Нью-Йорке Зеленский с супругой почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 г.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленская установили на Мемориале флажок Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.

Президент вместе с женой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца который работал пожарным в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей и героически погиб во время террористической атаки 11 сентября 2001 года.