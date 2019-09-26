В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар в нежилом здании на Набережном шоссе в Киеве, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"26 сентября в 4:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на Набережном шоссе, 4. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что возгорание случилось в одноэтажном нежилом здании. Перед тушением спасатели ждали, пока электрики отключили дом от электроэнергии и разрешили гасить огонь.

В 6:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 6:21 - ликвидирован.

На месте работало семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.