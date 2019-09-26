События

08:51 26.09.2019

В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

1 мин читать
В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар в нежилом здании на Набережном шоссе в Киеве, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"26 сентября в 4:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на Набережном шоссе, 4. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что возгорание случилось в одноэтажном нежилом здании. Перед тушением спасатели ждали, пока электрики отключили дом от электроэнергии и разрешили гасить огонь.

В 6:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 6:21 - ликвидирован.

На месте работало семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.

Теги: #киев #дом #набережное_шоссе #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:39 26.09.2019
В Украине ожидается дождливая погода в большинстве областей

В Украине ожидается дождливая погода в большинстве областей

08:01 26.09.2019
Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения ремонта

Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения ремонта

07:31 26.09.2019
Украина заключила "безвиз" с еще одной страной Латинской Америки

Украина заключила "безвиз" с еще одной страной Латинской Америки

07:22 26.09.2019
Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

06:15 26.09.2019
В Киеве до 1 октября восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке

В Киеве до 1 октября восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке

05:43 26.09.2019
В Киеве из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Киеве из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

04:32 26.09.2019
Харьковчанин, выманивший $9 тысяч по схеме "ваш сын в полиции", получил 5 лет тюрьмы

Харьковчанин, выманивший $9 тысяч по схеме "ваш сын в полиции", получил 5 лет тюрьмы

03:57 26.09.2019
Зеленский: генпрокурор Рябошапка мой товарищ, вся моя команда – "мои люди", но они не моя собственность, я им не приказываю

Зеленский: генпрокурор Рябошапка мой товарищ, вся моя команда – "мои люди", но они не моя собственность, я им не приказываю

03:45 26.09.2019
Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

03:35 26.09.2019
Зеленский отмечает, что дата встречи в "нормандском формате" пока, к сожалению, не согласована

Зеленский отмечает, что дата встречи в "нормандском формате" пока, к сожалению, не согласована

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

Стенограмма не подтвердила наиболее острые утверждения американских СМИ о разговоре Трампа и Зеленского

Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове будут судить экс-директора коммунального предприятия за взятку в 400 тыс. грн

АМКУ может 26 сентября рассмотреть дело о монополизации табачного рынка компанией "Тедис Украина"

Перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества определили президенты Украины и Египта

В Киеве СБУ блокировала контрабанду ядовитой агрохимии под видом стройматериалов, изъяла на 25млн грн

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

В пресс-центре ООС не выявили утечки персональных данных подавших документы на аккредитацию журналистов, но изменили электронный адрес для аккредитации

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

На Закарпатье задержали организатора и исполнителя покушения на убийство начальника одного из управлений департамента Нацполиции

Стенограмма не подтвердила наиболее острые утверждения американских СМИ о разговоре Трампа и Зеленского

СБУ в ходе спецоперации вывезла с территории ОРЛО боевика, члена "Таможенного комитета ЛНР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА