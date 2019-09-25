События

10:17 25.09.2019

В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

1 мин читать
В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook в среду.

"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне МВД и руководства Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украине: до 2012 года существовала достаточно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все заходы турецких кораблей были в крымские пункты базирования.

Теги: #болгария #мвд #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 23.09.2019
Главы МВД Украины и Турции договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Главы МВД Украины и Турции договорились о взаимном признании водительских удостоверений

23:03 20.09.2019
МВД Украины ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для украинских пограничников

МВД Украины ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для украинских пограничников

07:50 20.09.2019
В школьной столовой Одессы отравилось 53 ученика, 5 госпитализированы

В школьной столовой Одессы отравилось 53 ученика, 5 госпитализированы

05:17 20.09.2019
Главному инженеру сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении

Главному инженеру сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении

14:40 18.09.2019
МВД Украины рассчитывает получить еще 3 вертолета от Airbus Helicopters до конца года

МВД Украины рассчитывает получить еще 3 вертолета от Airbus Helicopters до конца года

18:02 17.09.2019
МВД заинтересовано в сотрудничестве с украинскими производителями легких самолетов

МВД заинтересовано в сотрудничестве с украинскими производителями легких самолетов

10:00 17.09.2019
Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

04:33 15.09.2019
Большинство украинцев доверяют ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе - опрос

Большинство украинцев доверяют ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе - опрос

10:29 14.09.2019
Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

13:47 13.09.2019
XIX Международный финансовый форум начал свою работу в Одессе

XIX Международный финансовый форум начал свою работу в Одессе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Зеленский на встрече с Меркель обсудил подготовку к встрече "нормандской четверки"

Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Трамп заявил, что разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР расследует противоправную схему заработка чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта "Южный"

К водителям-лихачам в Эстонии применят "успокоительные остановки"

Пиротехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны на Прикарпатье

Абэ заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

Подготовительное заседание по делу полицейских, издевавшихся над пассажирами харьковского метро, продолжится 7 октября

Руководитель госпредприятия "Завод порошковой металлургии" нанес убытки бюджету на 700 тыс. грн

Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

Пристайко: Украинцы могут путешествовать без виз в Колумбию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА