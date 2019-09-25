В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook в среду.

"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне МВД и руководства Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украине: до 2012 года существовала достаточно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все заходы турецких кораблей были в крымские пункты базирования.