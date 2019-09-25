События

06:12 25.09.2019

Подготовительное заседание по делу полицейских, издевавшихся над пассажирами харьковского метро, продолжится 7 октября

2 мин читать

       Ленинский районный суд Харькова во вторник на подготовительном заседании по делу пятерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами на станции метро "Южный вокзал", продлил на 60 суток содержание под стражей подозреваемого Романа Золотарева.

      "Мы ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей без установления залога. Защита просила изменить (меру пресечения - ИФ) на круглосуточный домашний арест. Суд удовлетворил наше ходатайство, а защите отказал", - сказали корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

      По словам собеседника агентства, суд не смог провести подготовительное заседание, поскольку явились не все потерпевшие.

      Заседание продолжится 7 октября.

      Как сообщалось, пятеро сотрудников сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене подозреваются во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами на станции метро "Южный вокзал" в Харькове. Летом 2018 года в рамках спецоперации прокуратуры и управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины, противоправные действия полицейских были зафиксированы скрытой видеокамерой.

      Четырем работникам сектора полиции (43-летний майор полиции, 34-летний лейтенант, и старшие сержанты возрастом 34 и 35 лет) инкриминируется получение неправомерной выгоды и кража в составе организованной группы, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, совершенное группой лиц и служебный подлог (ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 185; ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины). Еще одному - 31-летнему старшему сержанту - превышение служебных полномочий с применением насилия, совершенное группой лиц и служебный подлог (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины).

      Сейчас один подозреваемый находится под стражей, остальные - вышли под залог. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога всех фигурантов производства. Червонозаводский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуроров по четырем подозреваемых, еще одному назначил круглосуточный домашний арест. Однако Харьковский апелляционный суд смягчил меры полицейским, назначив трем из них размер залога в сумме от 106 до 141 тыс.грн, а четвертого освободил под личное обязательство. Сейчас подозреваемые внесли определенные судом суммы и вышли из-под стражи.

Теги: #полицейские #метро #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:24 25.09.2019
Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

22:02 24.09.2019
Харьков не получил право проводить Суперкубок УЕФА-2021

Харьков не получил право проводить Суперкубок УЕФА-2021

14:16 24.09.2019
Суд Евросоюза общей юрисдикции отменил прошлогодние санкции ЕС против Януковича, но действующие остаются в силе

Суд Евросоюза общей юрисдикции отменил прошлогодние санкции ЕС против Януковича, но действующие остаются в силе

14:04 24.09.2019
Суд определил, что дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно ВАКС

Суд определил, что дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно ВАКС

13:51 24.09.2019
Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

13:16 24.09.2019
Британский Верховный суд счел незаконным решение премьера приостановить работу парламента – СМИ

Британский Верховный суд счел незаконным решение премьера приостановить работу парламента – СМИ

12:38 24.09.2019
Суд перенес на месяц рассмотрение иска Портнова к Порошенко

Суд перенес на месяц рассмотрение иска Портнова к Порошенко

12:33 24.09.2019
Суд над фармкомпанией Servier по обвинению в непредумышленном убийстве начался во Франции

Суд над фармкомпанией Servier по обвинению в непредумышленном убийстве начался во Франции

12:05 24.09.2019
Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции ЕС в отношении Виктора Януковича, утверждает пресс-секретарь А.Януковича

Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции ЕС в отношении Виктора Януковича, утверждает пресс-секретарь А.Януковича

22:15 23.09.2019
Суд избрал подозреваемому в нападении на экс-нардепа Найема домашний арест – Маси Найем

Суд избрал подозреваемому в нападении на экс-нардепа Найема домашний арест – Маси Найем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Зеленский на встрече с Меркель обсудил подготовку к встрече "нормандской четверки"

Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Трамп заявил, что разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Пиротехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны на Прикарпатье

Абэ заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

Руководитель госпредприятия "Завод порошковой металлургии" нанес убытки бюджету на 700 тыс. грн

Пристайко: Украинцы могут путешествовать без виз в Колумбию

Главы МИД государств-членов Совместной следственной группы отметили прогресс следствия по делу трагедии MH17

Зеленский: достижению Украиной целей устойчивого развития мешают внутреннее сопротивление реформам и война из-за агрессии РФ

Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Донбасс и шведские инвестиции в экономику Украины

Зеленский на встрече с Бабишем поблагодарил Чехию за поддержку территориальной целостности Украины и отметил динамику двусторонней торговли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА