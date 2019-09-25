Подготовительное заседание по делу полицейских, издевавшихся над пассажирами харьковского метро, продолжится 7 октября

Ленинский районный суд Харькова во вторник на подготовительном заседании по делу пятерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами на станции метро "Южный вокзал", продлил на 60 суток содержание под стражей подозреваемого Романа Золотарева.

"Мы ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей без установления залога. Защита просила изменить (меру пресечения - ИФ) на круглосуточный домашний арест. Суд удовлетворил наше ходатайство, а защите отказал", - сказали корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам собеседника агентства, суд не смог провести подготовительное заседание, поскольку явились не все потерпевшие.

Заседание продолжится 7 октября.

Как сообщалось, пятеро сотрудников сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене подозреваются во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами на станции метро "Южный вокзал" в Харькове. Летом 2018 года в рамках спецоперации прокуратуры и управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины, противоправные действия полицейских были зафиксированы скрытой видеокамерой.

Четырем работникам сектора полиции (43-летний майор полиции, 34-летний лейтенант, и старшие сержанты возрастом 34 и 35 лет) инкриминируется получение неправомерной выгоды и кража в составе организованной группы, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, совершенное группой лиц и служебный подлог (ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 185; ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины). Еще одному - 31-летнему старшему сержанту - превышение служебных полномочий с применением насилия, совершенное группой лиц и служебный подлог (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас один подозреваемый находится под стражей, остальные - вышли под залог. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога всех фигурантов производства. Червонозаводский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуроров по четырем подозреваемых, еще одному назначил круглосуточный домашний арест. Однако Харьковский апелляционный суд смягчил меры полицейским, назначив трем из них размер залога в сумме от 106 до 141 тыс.грн, а четвертого освободил под личное обязательство. Сейчас подозреваемые внесли определенные судом суммы и вышли из-под стражи.