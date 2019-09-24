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14:31 24.09.2019

Львовский облсовет требует отстранить начальника облполиции по факту избиения активистов в Сосновке

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Львовский облсовет требует отстранить начальника облполиции по факту избиения активистов в Сосновке

 Львовский облсовет требует временно отстранить начальника полиции области и провести служебное расследование по факту избиения активистов в Сосновке.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое обращение к министру внутренних дел, начальнику Нацполиции и генпрокурору Украины проголосовали во вторник 64 депутата Львовского облсовета во время внеочередного заседания.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, осуждаем действия сотрудников правоохранительных органов и обращаемся с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных структур, установить виновных и привлечь их к отвественности, а также, на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника полиции Львовской области Василия Виконского", – сказано в обращении.

В то же время предложение части депутатов и общественных активистов требовать немедленного увольнения Виконского с должности начальника Национальной полиции во Львовской области не набрало необходимого количества голосов.

Как сообщалось, во вторник утром около 50 активистов ворвались на аппаратное совещание под руководством главы Львовской ОГА и требовали увольнения начальника Нацполиции в области в связи с силовым разгоном митингующих, блокировавших состав с углем на железнодорожной станции Сосновка. Митингующие считают, что уголь поступает из России.

Как сообщил Виконский на сессии облсовета, в результате столкновений 21 сентября травмы получили 9 полицейских и 10 активистов.

По его словам, открыты два уголовных производства – по факту блокирования путей сообщений и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Также проводятся служебные расследования по фактам превышения служебных полномочий в связи с применением спецсредств "Терен" и травматического оружия.

По данным Виконского, после инцидента в полицию доставили 34 участника акции протеста, их опросили в качестве свидетелей и отпустили.

Теги: #львовский_облсовет #полиция #активисты
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