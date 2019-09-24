События

03:45 24.09.2019

В РФ и аннексированном Крыму продолжают оставаться 113 украинцев

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В РФ и аннексированном Крыму продолжают оставаться 113 украинцев

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на совещании ОБСЕ сообщила, что на территории России и в аннексированном Крыму продолжают незаконно содержаться 113 граждан Украины.

"В пенитенциарных учреждениях России и на территории Крымского полуострова незаконно содержатся 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар. Оккупационные власти продолжают безосновательно задерживать наших граждан в Крыму", - рассказала Денисова.

По ее словам, задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права. Денисова призвала международное сообщество обратить на это внимание.

Омбудсмен также отметила, что украинцы не застрахованы от того, чтобы быть лишенными свободы без каких-либо надлежащих на то оснований.

Она подчеркнула, что на территории России и в оккупированном Крыму в отношении граждан Украины нарушается принцип презумпции невиновности, некоторые граждан пропадают без вести.

Денисова отметила, что работа по возвращению граждан Украины домой продолжается.

Теги: #обсе_донецьк #обсе #совещание #украина #денисова
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