"Укравтодор" подтвердил увольнение главы отдела контроля и документального обеспечения Юлика

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подтвердило факт увольнения по собственному желанию начальника Отдела контроля и документального обеспечения Богдана Юлика, говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

"Официально подтверждаем общественности информацию о том, что руководителем учреждения подписан приказ об увольнении по собственному желанию начальника Отдела контроля и документального обеспечения Юлика по предоставленному заявлению сотрудника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в мае и.о.главы "Укравтодора" Славомир Новак передал координацию дорожного строительства Юлику, при котором Тернопольский автодор уклонялся от тендерных процедур.

Летом 2018 года Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, которую на то время возглавлял Юлик, подписала 178 договоров на ремонт дорог местного значения с компанией "БМБУД" на общую сумму в 27 млн грн, раздробив при этом подлежащие ремонту дороги на 178 отрезков по 40 м, чтобы избежать проведения открытых тендеров.