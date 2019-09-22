События

20:54 22.09.2019

"Укравтодор" подтвердил увольнение главы отдела контроля и документального обеспечения Юлика

1 мин читать
"Укравтодор" подтвердил увольнение главы отдела контроля и документального обеспечения Юлика

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подтвердило факт увольнения по собственному желанию начальника Отдела контроля и документального обеспечения Богдана Юлика, говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

"Официально подтверждаем общественности информацию о том, что руководителем учреждения подписан приказ об увольнении по собственному желанию начальника Отдела контроля и документального обеспечения Юлика по предоставленному заявлению сотрудника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в мае и.о.главы "Укравтодора" Славомир Новак передал координацию дорожного строительства Юлику, при котором Тернопольский автодор уклонялся от тендерных процедур.

Летом 2018 года Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, которую на то время возглавлял Юлик, подписала 178 договоров на ремонт дорог местного значения с компанией "БМБУД" на общую сумму в 27 млн грн, раздробив при этом подлежащие ремонту дороги на 178 отрезков по 40 м, чтобы избежать проведения открытых тендеров.

Теги: #укравтодор #юлик #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 20.09.2019
"Укравтодор" запустил в тестовом режиме первые 2 площадки взвешивания авто в движении

"Укравтодор" запустил в тестовом режиме первые 2 площадки взвешивания авто в движении

21:21 19.09.2019
Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

13:43 13.09.2019
"Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и состояния дорог

"Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и состояния дорог

11:29 13.09.2019
Рада уволила всех членов Центризбиркома

Рада уволила всех членов Центризбиркома

18:59 12.09.2019
Аваков принял отставку замглавы Нацполиции Аброськина, Купранца и Невгада

Аваков принял отставку замглавы Нацполиции Аброськина, Купранца и Невгада

19:14 11.09.2019
Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

19:12 10.09.2019
Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

19:07 10.09.2019
Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

12:17 09.09.2019
НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

23:10 29.08.2019
Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток воскресенья на Донбассе ранен украинский военнослужащий

Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы

На центральном кладбище Мены вандалы повредили памятники погибшим воинам

С начала суток субботы на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям

ПОСЛЕДНЕЕ

В Укргидрометцентре предупреждают о ночных заморозках

НКРСИ хочет запретить операторам списывать деньги со счетов пользователей без подтверждения

С начала суток воскресенья на Донбассе ранен украинский военнослужащий

Помпео против публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского

Главы МВД Украины и Турции договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Иран на параде продемонстрировал новые типы военной техники и вооружения, включая ракеты

Прохладно и сухо будет в начале недели в Украине

Отравившийся в Эймсбери британец хочет отсудить у России почти $1,25 млн

Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

Порошенко об обмене пленными: Путин рассматривал заложников как разменную монету

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА