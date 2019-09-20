"Укроборонпром" может быть встроен в конструкцию предложенного премьером госхолдинга – Абромавичус

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус поддерживает создание государственного холдинга, который бы объединил крупные стратегические государственные компании, и считает возможным встраивание в его конструкцию "Укроборонпрома".

"Процесс правильный. Буду поддерживать и премьера, и министра экономики, если они будут дальше двигать эту идею. Мы должны создать такой холдинг", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" Абромавичус, который в бытность министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах сам предлагал создать такой холдинг.

Он отметил, что эта практика широко применяется в странах Скандинавии, Юго-Восточной Азии и в целом является мировым трендом.

"Самая главная идея государственного холдинга – это то, что государственные компании должны управляться централизованным путем: более профессионально, с наймом людей из частного сектора. Но, к сожалению, не было тогда политической воли. Как всегда, не могли договориться, сколько компаний туда зайдут, каким способом руководитель будет избираться", – отметил экс-министр.

Абромавичус подчеркнул, что вопрос отбора руководства такого госхолдинга, которое будет важнее отдельно взятых министров, является принципиальным: "При неправильной политической обстановке есть большой риск, что сразу передаем все имущество в руки каких-то не очень хороших людей".

Комментируя дискуссию, стоит ли создавать один холдинг или несколько отраслевых, экс-глава МЭРТ высказал мнение, что сверху должен быть один холдинг, а уже под ним могут существовать какие-то отраслевые кластеры, в том числе и "Укроборонпром". Он добавил, что госконцерна отсутствует какая-то специфика, по которой он не мог бы стать частью такого госхолдинга.

"Укроборонпром" должен управляться профессионально и прозрачно. Мы должны работать на модернизацию, на то, чтобы поставлять качественное вооружение нашим вооруженным силам. Поэтому тут никаких особых подходов не должно быть", – заявил Абромавичус.

По его словам, из 150 крупнейших производителей вооружения в мире почти все компании являются публичными.

Комментируя дискуссию о целесообразности приватизации отдельных крупных госпредприятий или доли в госхолдинге, например, через IPO, экс-министр высказался в пользу продажи отдельных предприятий.

"До сих пор не созданы условия внутреннего рынка капитала. Я считаю, что нужно сосредоточиться на приватизации объектов", – пояснил свою позицию Абромавичус.

По его мнению, не стоит также делать и отдельный холдинг для миноритарных пакетов акций госкомпаний, и отдельный – для мажоритарных пакетов. "Потому что вся суть этого подхода – это улучшить корпоративное управление. Поэтому если мы создадим профессиональный менеджмент холдинговой компании мажоритарных долей, то, в принципе, нет никакого смысла передавать управление миноритарными пакетами какой-то иностранной компании", – считает экс-глава МЭРТ.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на первом интервью журналистам в конце августа заявил о планах нового Кабинета министров по выведению всех госпредприятий и коммунальных предприятий из ведения министерств.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти ГП и КП из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этих гроздей, висящих на балансе. Из-под Кабмина это нужно забрать, политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И у нас есть предварительная договоренность с сильной личностью, которая возглавит процесс создания этого холдинга", - сказал Гончарук. Он также заявил, что считает необходимым проведение так называемой "большой приватизации".