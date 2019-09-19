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17:06 19.09.2019

На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

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На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

Украинские правоохранители задержали в Полтавской области членов этнической преступной группировки и ее организатора – уроженца Грузии, разыскиваемого Интерполом, известного как "Самвел Донецкий".

Как сообщил в четверг департамент коммуникации Нацполиции Украины со ссылкой на первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля, лидер группировки разыскивался Интерполом за совершении умышленного убийства в Армении. В Украине в 1990-х годах он возглавлял криминальную группировку в Донецкой области, позднее это влияние распространилось на территорию Запорожской и Полтавской областей.

Участники организованной преступной группировки (ОПГ) "специализировались" на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах.

"Обвиняемый в вымогательстве с пытками в составе и во главе преступной группы, Самвел попал за решетку на 14 лет и был этапирован в Западную Украину. Благодаря связям в нужных органах добился перевода в Запорожскую область. Впоследствии оказался на свободе раньше положенного срока. На сбыте героина вновь был задержан, но отделался лишь "отсидкой" в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает "греметь" на всю Украину, совершая преступление за преступлением", - рассказал Коваль.

Среди пострадавших от преступных действий банды и жители Киевской области.

В результате спецоперации задержаны 60-летний организатор ОПГ, его 58-летняя сообщница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов группировки. Изъяты огнестрельное и холодное оружие, автомобили, средства, наркотические средства.

Готовится вручение задержанным подозрений по ст.255 (создание преступной организации), ст.189 (незаконное завладение транспортным средством), ст.296 (хулиганство), ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.27 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство о заключении их под стражу без права внесения залога.

Правоохранительные органы Армении проинформированы об этом задержании для осуществления расследования на территории Украины.

Теги: #нацполиция #криминал #задержание
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