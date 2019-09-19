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16:09 19.09.2019

Кучма обсудил с координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Фришем ход работы по взаимному освобождении удерживаемых

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Кучма обсудил с координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Фришем ход работы по взаимному освобождении удерживаемых

 Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма на встрече с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фришем обсудил продвижение по вопросу взаимного освобождению удерживаемых лиц.

"Во время переговоров подробно обсудили ход работы по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц", - написала - написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Она также добавила, что в разговоре приняла участие представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

Теги: #ткг #обсе #кучма
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