Кучма обсудил с координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Фришем ход работы по взаимному освобождении удерживаемых

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма на встрече с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фришем обсудил продвижение по вопросу взаимного освобождению удерживаемых лиц.

"Во время переговоров подробно обсудили ход работы по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц", - написала - написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Она также добавила, что в разговоре приняла участие представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.