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08:35 19.09.2019

В больнице Казатина госпитализированными остаются 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой

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В больнице Казатина госпитализированными остаются 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой

В Казатинской больнице Винницкой области, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, остаются госпитализированными 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 19 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 22 ребенка, которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г.Казатин", – говорится в сообщении на странице ведомства в четверг утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 14 сентября в Казатинской школе из-за пищевого отравления в больницу попало более 20 человек. Среди пострадавших дети и учителя школы.

По предварительной информации правоохранителей, пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, приостановили.

Полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дети #казатин #отравление
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