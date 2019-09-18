События

16:34 18.09.2019

Профильный комитет Рады поддержал возвращение Переяславу-Хмельницкому названия Переяслав

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал решение о переименовании г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав, сообщила пресс-секретарь председателя парламента Ольга Туний.

"Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название. Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого в Переяслав", - написала Туний на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году. В 2017 году депутаты горсовета, а позже и Киевского облсовета поддержали возвращение городу исторического названия. В 2018 году в Верховную Раду был внесен соответствующий проект постановления №8307, но 29 августа 2019 года он был отозван.

Переяслав-Хмельницкий является городом областного значения, население составляет 27 тысяч человек.

Теги: #верховная_рада #переяслав
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