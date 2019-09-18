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05:41 18.09.2019

В ВСУ служат более 27 тыс. женщин, из которых почти тысяча – старшие офицеры, сообщают в Генштабе

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В ВСУ служат более 27 тыс. женщин, из которых почти тысяча – старшие офицеры, сообщают в Генштабе

По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время в армии насчитывается 27тыс. 74 женщины-военнослужащей, из них 949 - старшие офицеры.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны Украины, 9тыс. 916 женщин-военнослужащих ВСУ имеют статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС на Донбассе. Помимо этого с 2014г 166 женщин-военнослужащих были отмечены государственными наградами, а погибли во время АТО/ООС шесть женщин, проходивших службу в украинской армии.

Комментируя нынешнюю численность женщин-военнослужащих в рядах ВСУ, в ГУ персонала Генштаба отметили: "Для сравнения, в прошлом году в армии проходило службу 24897, в 2017-м - более 23 тыс., а в 2008 году их было всего 1,8тыс.".

Теги: #всу #военные #женщины
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