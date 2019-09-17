События

16:24 17.09.2019

Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

1 мин читать
Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - цитирует Баканова пресс-центр на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Ранее, в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева машина невестки экс-главы НБУ. Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля заявила, что считает эти два события связанными, добавив, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Теги: #гонтарева #зеленский #сбу #поджег
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 17.09.2019
НБУ заявил о недопустимости системных атак на Гонтареву

НБУ заявил о недопустимости системных атак на Гонтареву

13:56 17.09.2019
Посольство США надеется на тщательное расследование поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности виновных

Посольство США надеется на тщательное расследование поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности виновных

13:49 17.09.2019
Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

11:56 17.09.2019
На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

11:35 17.09.2019
Расследование поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранителей, считают в партии "Голос"

Расследование поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранителей, считают в партии "Голос"

11:30 17.09.2019
"Европейская солидарность" требует от власти положить конец "террору" против Гонтаревой

"Европейская солидарность" требует от власти положить конец "террору" против Гонтаревой

10:30 17.09.2019
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

10:00 17.09.2019
Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

09:51 17.09.2019
Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

07:25 17.09.2019
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель – замглавы ОП

Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

Посольство США надеется на тщательное расследование поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности виновных

Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

ПОСЛЕДНЕЕ

Избран временный состав совета по свободе слова и защите журналистов при президенте Украины

В Кировоградской области осквернили мемориал жертвам Холокоста

Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель – замглавы ОП

Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

Миссия ООН призывает Раду предоставить право переселенцам и трудовым мигрантам проголосовать на местных выборах

Миссия ООН призывает Кабмин разработать законопроект о нацменьшинствах и коренных народах в Украине

Правоохранители задержали банду, члены которой подозреваются в заказном убийстве директора "Caparol Украина" три года назад

Экс-нардепов Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА