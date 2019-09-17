Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - цитирует Баканова пресс-центр на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Ранее, в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева машина невестки экс-главы НБУ. Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля заявила, что считает эти два события связанными, добавив, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.