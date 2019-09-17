НБУ заявил о недопустимости системных атак на Гонтареву

Правление Национального банка Украины (НБУ) заявило о недопустимости целенаправленных системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву.

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении центробанка, размещенном на его сайте.

"Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан… Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство. И, наконец, это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования серии атак на экс-главу центробанка.

"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых НБУ ранее передал в правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен ночью в результате поджога.

Машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Министр внутренних дел Арсен Аваков расценивает поджог дома экс-главы НБУ Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявляет, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.