События

14:03 17.09.2019

НБУ заявил о недопустимости системных атак на Гонтареву

2 мин читать
НБУ заявил о недопустимости системных атак на Гонтареву

Правление Национального банка Украины (НБУ) заявило о недопустимости целенаправленных системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву.

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении центробанка, размещенном на его сайте.

"Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан… Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство. И, наконец, это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования серии атак на экс-главу центробанка.

"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых НБУ ранее передал в правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен ночью в результате поджога.

Машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Министр внутренних дел Арсен Аваков расценивает поджог дома экс-главы НБУ Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявляет, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Теги: #гонтарева #нбу #поджег #нацбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 17.09.2019
Посольство США надеется на тщательное расследование поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности виновных

Посольство США надеется на тщательное расследование поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности виновных

13:49 17.09.2019
Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

11:56 17.09.2019
На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета

11:35 17.09.2019
Расследование поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранителей, считают в партии "Голос"

Расследование поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранителей, считают в партии "Голос"

11:30 17.09.2019
"Европейская солидарность" требует от власти положить конец "террору" против Гонтаревой

"Европейская солидарность" требует от власти положить конец "террору" против Гонтаревой

10:30 17.09.2019
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

10:00 17.09.2019
Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

Аваков: поджог дома Гонтаревой - недопустимое криминальное давление и полиция сделает все для поиска преступника

09:51 17.09.2019
Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

Быстрое раскрытие дерзкого поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранителей – Офис президента

07:25 17.09.2019
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

13:06 16.09.2019
НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и МВФ до конца года - Рожкова

НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и МВФ до конца года - Рожкова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель – замглавы ОП

Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

Посольство США надеется на тщательное расследование поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности виновных

Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

ПОСЛЕДНЕЕ

Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель – замглавы ОП

Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

Миссия ООН призывает Раду предоставить право переселенцам и трудовым мигрантам проголосовать на местных выборах

Миссия ООН призывает Кабмин разработать законопроект о нацменьшинствах и коренных народах в Украине

Правоохранители задержали банду, члены которой подозреваются в заказном убийстве директора "Caparol Украина" три года назад

Экс-нардепов Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

Более 3,3 тыс мирных жителей погибло на Донбассе с начала конфликта – Миссия ООН по правам человека

НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА