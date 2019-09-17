Посольство США надеется на тщательное расследование поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности виновных

Посольство США в Украине рассчитывает на проведение срочного расследования поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и привлечение к ответственности всех виновных, в том числе заказчиков.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы … надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен ночью в результате поджога.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следственных действий на месте пожара дома найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств, которые изучаются криминалистической лабораторией.

В Офисе президента заявили, что пожар в доме Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.