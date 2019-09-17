События

04:35 17.09.2019

Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

1 мин читать
Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

Взятому в плен на Светлодарской дуге пулеметчику "ДНР" избрана мэра пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"По ходатайству Артемовской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток жителю г.Горловки, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападении на граждан) УК Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат города Горловка, находящегося под временным контролем террористической организации "ДНР", где он был зачислен на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019 года переведен во 2-й взвод 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика.

В информации отмечается, что находясь на передовых позициях НВФ, расположенных в с.Зайцево Бахмутского района Донецкой области, будучи вооруженным автоматом Калашникова, задержанный вместе с другими боевиками длительное время оказывал ожесточенной сопротивление военнослужащим ВСУ.

Теги: #боевик #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 16.09.2019
Пожар на мусорной свалке под Николаевом ликвидирован

Пожар на мусорной свалке под Николаевом ликвидирован

17:46 16.09.2019
Суд арестовал центральный офис Проминвестбанка

Суд арестовал центральный офис Проминвестбанка

15:38 16.09.2019
Украина надеется подписать со Словакией соглашения о контроле на границе, возобновлении аэропорта "Ужгород" и в сфере трудовой миграции - Зеленский

Украина надеется подписать со Словакией соглашения о контроле на границе, возобновлении аэропорта "Ужгород" и в сфере трудовой миграции - Зеленский

15:33 16.09.2019
В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

15:21 16.09.2019
Предлагаемая президентом отмена залога по коррупционным делам приведет к росту коррупции в судах – юристы

Предлагаемая президентом отмена залога по коррупционным делам приведет к росту коррупции в судах – юристы

14:23 16.09.2019
Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

11:22 16.09.2019
Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

10:35 16.09.2019
Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

10:34 16.09.2019
Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

07:00 16.09.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Успешное окончание первого этапа проекта #ВплавьДнепр: спортсмен преодолел Днепр от границы с Беларусью до Херсона, проплыв 1000 км"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Успешное окончание первого этапа проекта #ВплавьДнепр: спортсмен преодолел Днепр от границы с Беларусью до Херсона, проплыв 1000 км"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, ранен один военный

Чумак открыл е-декларации военных прокуроров, в НАПК говорят, что для этого должны получить постановление и сами принять решение

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

Официальная церемония открытия масштабных многонациональных учений "Rapid Trident-2019" прошла на Львовщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

Боевики вновь использовали запрещенное вооружение при обстреле украинских позиций на Донбассе

Помпео подтвердил новому главе МИД Японии приверженность денуклеаризации КНДР

Пристайко: освобождение по принципу всех на всех усложняется желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести

Пристайко: условная "формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переходить "к новым радикальным мерам"

Внеочередные выборы мэра Киева и Киевсовета предлагается назначить на 8 декабря

Разумков надеется, что предложения по новому составу ЦИК поступят в Раду от Зеленского уже на этой неделе

США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине

Жертвой перестрелки таджикских и киргизских пограничников стал один военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА