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01:36 17.09.2019

Помпео подтвердил новому главе МИД Японии приверженность денуклеаризации КНДР

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Помпео подтвердил новому главе МИД Японии приверженность денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что обе страны по-прежнему придерживаются задачи провести денуклеаризацию КНДР.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел (Японии - ИФ) с назначением и вновь подтвердил мощь американо-японского альянса. Госсекретарь вновь заявил о совместной цели (двух стран - ИФ) - об окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи; а также о приверженности США продолжению работы с правительством Японии по широкому спектру региональных и глобальных проблем", - говорится в заявлении госдепа.

Согласно сообщению, Помпео также указал на необходимость конструктивного диалога между Японией и Южной Кореей.

Госсекретарь отметил важность сотрудничества США с партнерами и союзниками для обеспечения свободы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, Помпео и Мотэги обсудили гарантии безопасности морских путей в районе Ормузского пролива.

С июня 2018 года лидеры США и КНДР встречались три раза, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня 2019 года на межкорейской границе. Тогда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале, на рабочем уровне. Однако до сих пор переговоры не возобновились.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

Теги: #япония #сша #денуклеаризация #кндр
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