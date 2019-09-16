События

18:27 16.09.2019

Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

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Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины по осуществлению государственного финансового аудита деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-19 годы, сообщается на официальном сайте городского головы.

"Учитывая распространяемую в СМИ информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам за проведением Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использовании. коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля", - говорится в обращении Кличко на имя председателя Государственной аудиторской службы.

Как сообщалось, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур. По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".

Теги: #киев #аудит #кгга #кличко
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