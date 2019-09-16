Политика

16:05 16.09.2019

Нардеп Ткаченко просит премьера инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур

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Нардеп Ткаченко просит премьера инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

"…я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева В.Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", - написал Ткаченко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".

Ткаченко вновь выразил убеждение, что Киев нуждается в перезагрузке. "Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - подытожил он.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

12 сентября Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва, консультации состоятся 17 сентября.

Теги: #кличко #аудит #кгга #ткаченко #слуга_народа
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