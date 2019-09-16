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06:07 16.09.2019

Пограничники воспрепятствовали вывозу в РФ почти 100 монет и авиационных часов

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Пограничники воспрепятствовали вывозу в РФ почти 100 монет и авиационных часов

Пограничники Черниговского отряда в пункте пропуска "Сеньковка" воспрепятствовали вывозу россиянином в РФ почти 100 монет и авиационных часов, сообщили в пресс-службе госпограничной службы Украины.

"Во время прохождения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" россиянин выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым заявив, что запрещенных предметов, материалов и товаров, подлежащих декларированию он не имеет. Однако дополнительная проверка показала, что это не так. Ведь в сумке, которая была в машине, найдено 97 монет, которые могут иметь историческую или культурную ценность", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Пограничники уточнили, что гражданин РФ 1965 года пытался в ночь на субботу за рулем автомобиля марки "Nissan" выехать из Украины.

Кроме того, в ходе углубленного осмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще и авиационные часы. Также, после срабатывания специального измерительного прибора, выяснилось, что радиационный фон предмета превышал норму.

"Монеты и часы изъяты и переданы в соответствующие экспертизы", – сказано в сообщении.

Теги: #граница #контрабанда
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