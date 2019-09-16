События

00:22 16.09.2019

В результате ДТП в Киевской области погибли 4 человека

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В результате ДТП в Киевской области погибли 4 человека

Вблизи пгт Макаров Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

Спасатели ликвидируют последствия ДТП. Для деблокации тел погибших привлечено 8 чел. л/с и 2 ед. техники ГСЧС.

Теги: #киевская_обл #дтп_жертвы
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