ГБР нужны не показания Порошенко, а регулярные провокации под видом допросов - адвокат

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата (фракция "Евросолидарность") Петра Порошенко Игорь Головань после отказа следователей провести допрос его клиента по всем имеющимся производствам считает, что Государственное бюро расследований (ГБР) заинтересовано не в получении показаний, а в организации регулярных провокаций под видом допросов.

"А уж когда Петр Порошенко настойчиво попросил допросить его по всем имеющимся производствам (ведь собственноручные показания все равно уже переданы в ГБР), следователи сначала советовались, а потов сообщили, что у них сломалась камера, а потому не только все допросы провести невозможно, следует первый, уже завершенный допрос начать заново. Итак, ГБР нужны не показания Петра Порошенко, ГБР нужны регулярные провокации под видом допросов", - написал Головань в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда" в пятницу по итогам посещения Порошенко ГБР для дачи показаний по очередному производству.