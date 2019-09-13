События

15:01 13.09.2019

ГБР нужны не показания Порошенко, а регулярные провокации под видом допросов - адвокат

1 мин читать

 Адвокат пятого президента Украины, народного депутата (фракция "Евросолидарность") Петра Порошенко Игорь Головань после отказа следователей провести допрос его клиента по всем имеющимся производствам считает, что Государственное бюро расследований (ГБР) заинтересовано не в получении показаний, а в организации регулярных провокаций под видом допросов.

"А уж когда Петр Порошенко настойчиво попросил допросить его по всем имеющимся производствам (ведь собственноручные показания все равно уже переданы в ГБР), следователи сначала советовались, а потов сообщили, что у них сломалась камера, а потому не только все допросы провести невозможно, следует первый, уже завершенный допрос начать заново. Итак, ГБР нужны не показания Петра Порошенко, ГБР нужны регулярные провокации под видом допросов", - написал Головань в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда" в пятницу по итогам посещения Порошенко ГБР для дачи показаний по очередному производству.

Теги: #адвокат #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 13.09.2019
Порошенко связывает свой допрос в ГБР с обысками у экс-главы НБУ Гонтаревой

Порошенко связывает свой допрос в ГБР с обысками у экс-главы НБУ Гонтаревой

10:46 13.09.2019
Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

21:47 12.09.2019
Власти Украины на саммите НАТО в Лондоне должны поднять вопрос о предоставлении Киеву ПДЧ, считают Порошенко и представители ВКУ

Власти Украины на саммите НАТО в Лондоне должны поднять вопрос о предоставлении Киеву ПДЧ, считают Порошенко и представители ВКУ

05:32 12.09.2019
Члены ЦИК доказали свой профессионализм – Порошенко

Члены ЦИК доказали свой профессионализм – Порошенко

20:37 11.09.2019
Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

Освобожденные украинские военные моряки намерены продолжать службу на флоте

13:08 11.09.2019
Порошенко встретился с Сущенко

Порошенко встретился с Сущенко

11:07 11.09.2019
НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

13:32 10.09.2019
Порошенко в показаниях ГБР заявил об отсутствии оснований для открытия дела по назначению членов ВСП - адвокат

Порошенко в показаниях ГБР заявил об отсутствии оснований для открытия дела по назначению членов ВСП - адвокат

13:15 10.09.2019
"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

10:59 10.09.2019
Порошенко во вторник вызван на допросы в ГБР по двум делам – пресс-секретарь Бюро

Порошенко во вторник вызван на допросы в ГБР по двум делам – пресс-секретарь Бюро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гостем форума YES впервые стал Коломойский

Порошенко связывает свой допрос в ГБР с обысками у экс-главы НБУ Гонтаревой

Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне под контролем, открытого огня нет – ГСЧС Киевщины

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится на территории Украины в ближайшие дни

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о гражданской конфискации необоснованных активов чиновников может быть оспорен в Конституционном суде – юристы

ТКГ на следующем заседании примет решение о дате отвода войск в Петровском и Золотом, убежден Кучма

Гостем форума YES впервые стал Коломойский

Около 20 тыс. старых уличных светильников планируют заменить на LEDы в Киеве в этом году – Кличко

В Украину идет прохладный и влажный воздух

В Париже проходит самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

Оккупационные власти в Крыму вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в ВС РФ – прокурор АРК

Папа римский в ноябре посетит Японию и Таиланд

Беларусь будет активно развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем - Госкомвоенпром

Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне под контролем, открытого огня нет – ГСЧС Киевщины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА