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12:07 12.09.2019

Синоптики прогнозируют похолодание в Украине в субботу

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Синоптики прогнозируют похолодание в Украине в субботу

В ближайшие сутки, 13 сентября, синоптическая ситуация в Украине еще не изменится, продолжит господствовать сухая и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу по всей Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°, днем 23-28°, на юге страны местами 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,1 градусов в 1905 году, а самая низкая ночью – на отметке 3,0 градуса выше ноля в 1893 году.

В субботу, 14 сентября, ночью без осадков, а днем по всей Украине, кроме южных областей, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°, на юге и востоке 23-28°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

12 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #украина
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