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19:50 10.09.2019

Освобожденный Гибралтаром иранский танкер остается у берегов Сирии - СМИ

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Освобожденный Гибралтаром иранский танкер остается у берегов Сирии - СМИ

Последние спутниковые снимки указывают на то, что иранский танкер Adrian Darya 1 по-прежнему находится у берегов Сирии, сообщает агентство Associated Press.

Судя по имеющимся в распоряжении агентства снимкам, сделанным во вторник, судно в настоящее время располагается близ портового города Тартус.

Агентство отмечает, что судно находится у сирийских берегов с прошлой недели.

На прошлой неделе издание Middle East Eye сообщило, что по его данным иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1) отгрузил нефть в Сирии.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье заявил, что иранский танкер прибыл к месту назначения и что "нефть продана". Однако он не уточнял, в какую именно страну была доставлена нефть.

Власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

Теги: #иран #сирия #танкер
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