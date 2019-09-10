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17:16 10.09.2019

Все освобожденные из РФ украинцы получают необходимую медпомощь, Бекирову сделали тяжелую операцию - Денисова

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Все освобожденные из РФ украинцы получают необходимую медпомощь, Бекирову сделали тяжелую операцию - Денисова

 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что все освобожденные политзаключенные из России украинцы получают необходимую медицинскую помощь, в частности, тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову во вторник сделали операцию.

"Олег (Сенцов – ИФ) отказался от медицинской помощи, он, безусловно, прошел обследование, но потом сказал, что он здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама. И так и есть: его мама сейчас находится в (больнице - ИФ) "Феофании", - сказала Денисова в интервью телеканалу "Прямой" во вторник днем.

По ее словам, другой освобожденный из России украинский политзаключенный журналист Роман Сущенко в настоящее время походит медицинское обследование.

"Сегодня сделали тяжелую операцию Бекирову. Примерно час назад она завершилась и мы молимся, чтобы он выздоровел", - добавила омбудсмен.

Денисова рассказала, что освобожденные военные моряки также находятся в данный момент в госпитале, где проходят медобследование.

Она уточнила, что все освобожденные из РФ украинцы нуждаются как в медицинском обследовании, так и психологической поддержке.

Теги: #омбудсмен #освобожденные #денисова
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