Харьковский окружной административный суд отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова

Харьковский окружной административный суд отменил решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

"Административный иск.... о признании противоправным и отмене решения - удовлетворить. Признать противоправным и отменить Решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667/19", - говорится в решении судьи Александра Титова, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Как отмечается в сообщении, таким образом суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира".

В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура. В частности, не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта, как это предусмотрено законом "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует закон "О доступе к публичной информации".

"Учитывая нормы закона Украины "О доступе к публичной информации", закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", регламента Харьковского городского совета седьмого созыва, фактических обстоятельств дела, представленных доказательств, суд считает, что решение... Харьковского городского совета... было принято с нарушением порядка и подлежит отмене", - говорится в решении судьи Титова.

Полный текст решения был принят 5 сентября, а обнародован на сайте единого госреестра судебных решений 9 сентября.

На решение суда может быть подана апелляция.

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.

20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.