Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, заявляет Кулеба

Украина и НАТО активизируют деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы. Такая договоренность была достигнута во время двухдневной рабочей поездки вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы в Брюссель, сообщила его пресс-служба.

Кулеба обсудил в штаб-квартире НАТО дальнейшие пути сотрудничества с Альянсом в ходе встреч с заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Бетинной Каденбах, помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой и специальным представителем генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон.

Также стороны обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря.

Вице-премьер проинформировал Альянс о готовности Украины увеличить свой вклад в проведение операций под руководством НАТО и сообщил о разработке проекта новой Стратегии национальной безопасности Украины. Украина намерена представить этот документ союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

Во время встреч стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки, включая стажировку военнослужащих ВМС ВСУ на кораблях ВМС государств-членов НАТО.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.