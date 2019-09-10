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03:22 10.09.2019

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря - южнокорейские военные

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КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря - южнокорейские военные

ЭКСПРЕСС-ЮЖКОРЕЯ-КНДР-СНАРЯДЫ-ЗАПУСК

 

 

 

Гонконг. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря во вторник, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Снаряды были запущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Пхенан-Намдо, отметили южнокорейские военные. При этом тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не называются.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Теги: #южкорея #снаряд #кндр #запуск #експрес
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