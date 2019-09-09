В "Феофании" сейчас находится 8 освобожденных из заключения в России украинцев - главврач

Главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив сообщил, что в медицинском учреждении находятся восемь освобожденных из заключения в РФ украинцев, специальная помощь необходима Станиславу Клыху.

"Кратко проинформирую, сейчас у нас находятся восемь наших людей, которые поступили в субботу, и восемь родственников…Родственники также оформлены на стационарное лечение. Сейчас проводится диагностический поиск, и сегодня уже возможно будет решаться вопрос о переводе пациентов в другие структурные подразделения, уже по тому направлению, в котором необходимо оказывать помощь", - сказал Семенив на пресс-конференции, трансляцию которой вела "Телевизионная службы новостей" телеканала "1+1".

Он проинформировал, что Станислав Клых был переведен по состоянию здоровья в специализированное отделение военного госпиталя.

"Один переведен в специализированное отделение военного госпиталя, это Станислав Клых. Ему необходима специализированная медицинская помощь, к сожалению, у нас по профилю она не могла предоставляться. Поэтому в тот же день после консультаций он был переведен", - рассказал главврач.

В "Феофании" также сообщили, что режиссер Олег Сенцов отлучился из больницы сразу, но попросил помочь в обследовании его матери, которую ожидают для госпитализации, а журналист Роман Сущенко будет проходить обследование в амбулаторном режиме.

В то же время главврач проинформировал, что пациентов в крайне тяжелом состоянии нет, однако распространять информацию о диагнозах он не может.

"Крайне тяжелых (состояний – ИФ) нет. Некоторые в удовлетворительном состоянии, некоторые - в не совсем удовлетворительном, которое будет требовать более интенсивного лечения. (...) Все в абсолютно разных состояниях", - добавил Семенив.

По его словам, наиболее важным этапом нашего лечения сейчас является психологическое лечение.

Как сообщалось, 7 сентября Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".

Освобожденные украинцы после возвращения в Украину были перевезены в медицинский центр "Феофания" и военный госпиталь в Киеве.