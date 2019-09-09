У здания Минюста проходит акция против нарушений прав человека в пенитенциарной системе

У здания Министерства юстиции Украины в Киеве проходит правозащитная уличная акция под названием "Хватит садистов у власти!" против назначения в администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины причастных к нарушению прав человека лиц и увольнение старых кадров.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 10:00 у здания министерства собралось три десятка правозащитников вместе с бывшими работниками пенитенциарной системы, жертвами пыток в учреждениях исполнения наказаний и родственниками осужденных.

В частности, в акции принимают участие представители Харьковской правозащитной группы, Украинского Хельсинкского союза по правам человека и Альянса украинского единства.

Активисты держат в руках плакаты с надписями: "Верните в Украину справедливость", "Кадровые изменения - новые лица", "Справедливый порядок во всех сферах нашего государства", "Разрушить фабрику смерти БВК77", "Европейские стандарты и условия" и плакаты с фамилиями служащих пенитенциарной системы, которых предлагается уволить.

Также они наклеили на стены здания фотографии, на которых изображены люди, которые поддавались физическому насилию в структурах пенитенциарной системы.

Как заявляют организаторы, целью мероприятия является привлечение внимания руководства Минюста к проблемам пенитенциарной системы, к грубым нарушениям прав человека, а также предостережение от ошибок назначения старых кадров на руководящие должности администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Среди прочего, участники акции призывают новоизбранного министра юстиции Украины Дениса Малюську прислушаться к требованиям общественности и отстранить от руководящих должностей в Администрации ГУИСУ лиц, причастных к нарушениям прав человека.

У министерства находится также около десяти правоохранителей, в том числе, сотрудники полиции коммуникации. Акция проходит мирно.