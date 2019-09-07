События

16:22 07.09.2019

Воронченко вручил освобожденным украинским морякам ордена и воинские звания

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Воронченко вручил освобожденным украинским морякам ордена и воинские звания

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко наградил 24 освобожденных из РФ украинских моряков военными орденами, воинскими званиями и офицерскими кортиками.

"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", - сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Отмечается, что сейчас моряки проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после ужасных условий российских тюрем.

"По завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", - отметили в ВМС.

Теги: #воронченко #обмен_пленными #моряки
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