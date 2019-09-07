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06:55 07.09.2019

Артемовский суд 23 августа вынес условный приговор экс-боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого "Боинга" рейса MH17

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Артемовский суд 23 августа вынес условный приговор экс-боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого "Боинга" рейса MH17

Артемовский горрайонный суд Донецкой области (город Бахмут) 23 августа приговорил к 5 годам лишения свободы, но этим же решением освободил от отбытия наказания с назначением испытательного срока на 3 года бывшего боевика так называемой самопровозглашенной "ДНР" Александра Неведрова, охранявшего обломки сбитого "Боинга" рейса МН17.

      Суд рассматривал его дело с конца февраля 2019 года.

      Согласно решению, опубликованному 27 августа в Едином госреестре судебных решений, уроженец поселка Ольховатка Донецкой области, ранее неоднократно судимый, работающий со 2 апреля 2018 года в автотранспортном коммунальном предприятии города Торецка, в конце июня 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР".

      С оружием в руках Неведров осуществлял охрану ряда блок-постов, в частности, в селе Петропавловка Шахтерского района, и охрану обломков сбитого пассажирского авиалайнера Малазийских авиалиний "Boeing 777" вблизи данного села, говорится в решении суда.

      Обвиняемый в суде полностью признал вину в совершении вменяемых ему преступлений. Суд также отметил, что он является инвалидом, имеет положительные характеристики и содержит двух несовершеннолетних детей.

      Согласно условному приговору, осужденный обязан лишь периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы.

Теги: #боевик #mh17 #суд
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