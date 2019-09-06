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18:13 06.09.2019

Киев выполнил практически все свои обязательства в переговорах по взаимному освобождению лиц между Украиной и РФ - Рыбин

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Киев выполнил практически все свои обязательства в переговорах по взаимному освобождению лиц между Украиной и РФ - Рыбин

 Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявляет, что украинская сторона выполнила почти все свои обязательства относительно взаимного освобождения лиц между Украиной и РФ.

"По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45 в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ране. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - сообщил Рыбин в видеообращении, размещенном на странице в Фейсбуке в пятницу.

В то же время он отметил, что на данный момент в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин Российской Федерации, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене.

"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны, одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите на это внимание, я надеюсь, что сегодня эта ошибка будет исправлена", - подчеркнул он.

Теги: #адвокат #пленные #освобождение #рыбин
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