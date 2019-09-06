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16:12 06.09.2019

Посольство США поддерживает быстрое расследование инцидентов с экс-главой НБУ Гонтаревой и ее семьей

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Посольство США в Украине выступает за непредвзятое расследование инцидентов, связанных с экс-главой Национального банка Украины (НБУ) Валерией Гонтаревой и ее семьей.

"Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтаревой и ее семьей", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Теги: #расследование #гонтарева #посольство_сша
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