Посольство США поддерживает быстрое расследование инцидентов с экс-главой НБУ Гонтаревой и ее семьей

Посольство США в Украине выступает за непредвзятое расследование инцидентов, связанных с экс-главой Национального банка Украины (НБУ) Валерией Гонтаревой и ее семьей.

"Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтаревой и ее семьей", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.