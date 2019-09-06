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11:46 06.09.2019

Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

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Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, начат их розыск, сообщает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Теги: #луценко #розыск #вилкул #подозрение #колесников
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