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19:28 04.09.2019

В Ровенской области подрались представители УПЦ(МП) и ПЦУ, открыто 12 уголовных дел - полиция

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В Ровенской области подрались представители УПЦ(МП) и ПЦУ, открыто 12 уголовных дел - полиция

На территории церкви в с.Малинск Березновского района Ровенской области почти 60 представителей религиозных общин вступили в драку, в результате чего пострадали 11 человек - открыто 12 уголовных производств, сообщает полиция

"Очередной инцидент между представителями двух религиозных общин возник вчера, 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск. Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи и получении телесных повреждений местными жителями в полицию начали поступать с 7:30", - сообщает пресс-служба полиции Ровенской области в среду.

Правоохранители выяснили, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

"Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной в этом году. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которого телесные повреждения в виде ушибов получили одиннадцать местных жителей", - проинформировали в полиции.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ст.356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждающие их право собственности на храм.

"Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч.1 ст.125 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - подытожили в полиции.

Как сообщают ровенские СМИ, конфликт в с. Малинск произошел между сторонниками ПЦУ и УПЦ(МП), после того как первые заявили, что священник избил двоих прихожан.

Теги: #церковь #драка #ровно
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