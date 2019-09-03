Начальник отдела профтехнического и высшего образования Ровенской ОГА Коржевский претендует на должность замминистра образования

Заместитель начальника - начальник отдела профессионально-технического и высшего образования Ровенской областной государственной администрации Петр Стадный претендует на должность заместителя министра образования и науки, об этом свидетельствует его электронная декларация в Едином государственном реестре деклараций.

Коржевский родился 1 марта 1966 года. Окончил механико-математический факультет Киевского государственного университета им.Т.Г.Шевченко. С 1984 по 1986 год проходил службу в Вооруженных силах Советского Союза. С 1990 по 2002 год работал учителем математики СШ №22 в Ровно. В июне 2002 года назначен директором Ровенского учебно-воспитательного объединения № 2 в Ровно. С января 2007 года по настоящее время работает заместителем начальника управления - начальником отдела профессионально-технического и высшего образования управления образования и науки Ровенской облгосадминистрации.

Как сообщалось, на должность замминистра образования также претендует директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный, а на должность первого зама - Юрий Полюхович.