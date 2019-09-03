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21:15 03.09.2019

АМКУ оштрафовал на 66,5 млн грн участников тендера на закупку самосвалов для ОГХК

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АМКУ оштрафовал на 66,5 млн грн участников тендера на закупку самосвалов для ОГХК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании ООО "Юромаш" и ООО "Голекс" виновными в сговоре на торгах по закупке самосвалов для Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.), входящего в ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), наложив на них суммарно штраф в размере 66,5 млн грн.

Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook во вторник, на ООО с иностранными инвестициями "ЮРОМАШ" наложен штраф в размере 62 млн грн, на ООО "ГОЛЕКС" - 4,5 млн грн.

"3 сентября 2019 года компании "ЮРОМАШ" и "ГОЛЕКС" признаны виновными в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а именно в сговоре на торгах по закупке шарнирно сочлененных самосвалов грузоподъемностью 55 тон. Заказчик – ВГМК", - констатируется в сообщении Терентьева.

По его словам, компании вышли на торги как конкуренты. Однако расследование АМКУ установило ряд связей между компаниями на момент проведения торгов, такие как постоянные хозяйственные отношения и финансовая помощь друг другу, связь компаний через должностные лица, наличие у компаний общих сотрудников, одни и те же лица были уполномочены представлять обе компании, использование помещений по одному адресу и тому же почтовому адресу, использование общего IP-адреса, синхронное создание и загрузка электронных файлов для участия в закупках.

"Опираясь на эти факты, Антимонопольный комитет Украины установил нарушение Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касаются искажения результатов торгов", - констатируется в информации главы АМКУ.

Компания с иностранными инвестициями ООО с ИИ "Юромаш" (Киев) занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства.

В собственности физлица Галины Покотиловой находится 100%-ная доля ООО. Уставный капитал - 20 млн 386,502 тыс. грн.

ООО "Голекс" (Киев) занимается, среди прочего, оптовой торговлей машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства.

В собственности физлица-нерезидента Геворка Бабаяна (Германия, Бремен) находится 95%-ная доля ООО, у физлица Сергея Коляденко (Киев, Украина) - 5%. Уставный капитал - 1 тыс. грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, однако приватизация не состоялась. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Теги: #амку
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