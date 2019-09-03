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14:49 03.09.2019

Суд оставил под арестом помощника Грымчака

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Суд оставил под арестом помощника Грымчака

Черниговский апелляционный суд оставил без изменений постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4 млн грн второму подозреваемому по делу Юрия Грымчака Игорю Овдиенко.

"Черниговский апелляционный суд, рассмотрев 2 сентября апелляционную жалобу защитника Татьяны Матяш в интересах подозреваемого Игоря Овдиенко, оставил без изменений постановление следственного судьи … от 17 августа, которым последнему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4млн грн", - сообщает пресс-служба Судебной власти Украины во вторник.

Как отмечается, слушание дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Грымчака отложено на 6 сентября в 09:00.

Как сообщалось,17 августа Деснянский райсуд Чернигова принял решение взять под стражу Овдиенко сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн. Он свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, указанные лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Как пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Теги: #овдиенко #грымчак #суд
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