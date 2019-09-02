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20:06 02.09.2019

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

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Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

Прокуратура Одесской области уведомила о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар" по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).

"Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении второму владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее к гибели 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в понедельник..

Правоохранители отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

"Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

По состоянию на полдень 19 августа правоохранители идентифицировали личности шести из девяти погибших в результате пожара. Среди погибших – ребенок и гражданка Австралии.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Киевский районный суд Одессы 20 августа избрал меру пресечения Черному – арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Теги: #подозрение #одесса #пожар
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