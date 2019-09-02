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14:06 02.09.2019

Переговоры по взаимному освобождению удерживаемых между РФ и Украиной идут, предстоит оформление документов – Москалькова

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Переговоры по взаимному освобождению удерживаемых между РФ и Украиной идут, предстоит оформление документов – Москалькова

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения удерживаемых между Россией и Украиной.

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова в Московском городском педагогическом университете, отвечая на вопросы студентов в понедельник.

Теги: #обмен #пленные #москалькова
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