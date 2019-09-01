События

15:56 01.09.2019

Боевики саботировали начало ремонта разрушенного моста в Станице Луганской

2 мин читать
Боевики саботировали начало ремонта разрушенного моста в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что администрация неподконтрольных правительству отдельных районов Луганской области продолжает саботировать начало ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста на линии разграничения возле пгт Станица Луганская.

"31 августа 2019 года оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста, на участке разведения №1 Станица Луганская, представителям "Укртрансмоста". В связи с этими обстоятельствами представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

В сообщении также отмечается, что на 1 сентября был запланирован демонтаж, разбор и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора, но администрация неподконтрольных территорий отказала в гарантиях обеспечения безопасности персонала.

"Представителями украинской стороны СЦКК в 09.30-10.15 1.09.2019 года была проведена встреча с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрировано готовность наших расчетов к проведению работ по обследованию участка местности у моста, разборке и расчистке завалов разрушенной части моста. Через СММ ОБСЕ незаконным вооруженным формированиям РФ была доведена наша готовность к проведению работ, на что был получен отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие детального плана восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СКЦЦ расценивает такие действия, как очередное свидетельство целенаправленного несоблюдения незаконными вооруженными формированиями своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в указанном районе.

Как сообщалось, 24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Теги: #станица_луганская #оос #мост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 01.09.2019
Боевики трижды нарушали режим тишины с начала суток, силы ООС дважды открывали ответный огонь, потерь нет – Минобороны

Боевики трижды нарушали режим тишины с начала суток, силы ООС дважды открывали ответный огонь, потерь нет – Минобороны

07:37 01.09.2019
За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

19:40 31.08.2019
На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

17:07 31.08.2019
Украинский военный ранен вблизи Зайцево из-за обстрела боевиков, попросивших о "тишине" якобы для получения тел

Украинский военный ранен вблизи Зайцево из-за обстрела боевиков, попросивших о "тишине" якобы для получения тел

13:29 31.08.2019
Боевики в субботу с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС - Минобороны

Боевики в субботу с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС - Минобороны

07:34 31.08.2019
Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

19:38 30.08.2019
Один боец погиб на Донбассе во время выполнения боевого задания - ООС

Один боец погиб на Донбассе во время выполнения боевого задания - ООС

15:08 30.08.2019
Украинский военный погиб на Донбассе, с начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины

Украинский военный погиб на Донбассе, с начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины

20:02 29.08.2019
На Донбассе в четверг боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

На Донбассе в четверг боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

18:25 29.08.2019
Подразделения морской пехоты в зоне ООС провели учения с боевой стрельбой

Подразделения морской пехоты в зоне ООС провели учения с боевой стрельбой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дуда призвал европейцев к решительности, чтобы не допустить новой военной агрессии, и привел пример Грузии и Украины

Зеленский принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в числе 40 высших представителей других государств

Зеленский в понедельник проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранителей

Штайнмайер пообещал полякам, что в ФРГ не забудут преступлений немецких нацистов

Зеленский - к бизнесменам в Польше: я готов защищать все инвестиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Ураган "Дориан" усилился до самой мощной пятой категории

Дуда призвал европейцев к решительности, чтобы не допустить новой военной агрессии, и привел пример Грузии и Украины

Зеленский принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в числе 40 высших представителей других государств

В начале недели в Украине будет тепло, на западе ожидаются кратковременные дожди

Зеленский в понедельник проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранителей

Израиль снял ограничения на поставки топлива в сектор Газа

Штайнмайер пообещал полякам, что в ФРГ не забудут преступлений немецких нацистов

Зеленский - к бизнесменам в Польше: я готов защищать все инвестиции

Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

Анкара может разработать собственный план для обеспечения безопасности в Сирии к востоку от Евфрата - Эрдоган

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА