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21:50 31.08.2019

Зеленский об ожидаемой встрече с Трампом: мы готовы говорить с США о бизнесе между странами, прекращение войны они поддерживают

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Зеленский об ожидаемой встрече с Трампом: мы готовы говорить с США о бизнесе между странами, прекращение войны они поддерживают

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Ну, есть еще вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают", - заявил Зеленский в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Трампом.

Он подчеркнул, что США является стратегическим партнером Украины во многих сферах, особенно в энергетике, безопасности энергетического комплекса, оборонно-промышленном комплексе.

"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним (идти – ИФ). Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем – инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что Украина будет работать над усилением доверия к правоохранительной системе.

"Мы должны быть независимой и сильной страной... Ехать и сказать: пожалуйста, вы такая большая страна, дайте нам немножко денег, мы вас будем поддерживать – нет. Мы нормальная страна. У нас просто идет война. Мы сильная страна", - заявил президент Украины.

"Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", – подытожил Зеленский.

Теги: #сша #украина #встреча #лидеры
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