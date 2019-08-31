В Офисе президента передумали переезжать с Банковой

В Офисе президента в настоящее время не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место, заявил глава Офиса Андрей Богдан.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу.

В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

Как сообщалось, Зеленский выступил за перенос своего Офиса с улицы Банковой.

В июне он ознакомился с проектом реорганизации администрации президента Украины и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, в котором в настоящее время располагается национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", также известный как "Международный конгресс-центр" (ICC).

Обсуждалась также перспектива организации в нынешнем здании Офиса президента музейного комплекса.