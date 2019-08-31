События

21:08 31.08.2019

В Офисе президента передумали переезжать с Банковой

1 мин читать
В Офисе президента передумали переезжать с Банковой

В Офисе президента в настоящее время не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место, заявил глава Офиса Андрей Богдан.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу.

В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

Как сообщалось, Зеленский выступил за перенос своего Офиса с улицы Банковой.

В июне он ознакомился с проектом реорганизации администрации президента Украины и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, в котором в настоящее время располагается национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", также известный как "Международный конгресс-центр" (ICC).

Обсуждалась также перспектива организации в нынешнем здании Офиса президента музейного комплекса.

Теги: #опу #переезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:29 12.07.2019
Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

20:15 04.07.2019
Советник президента обсудил с представителями ВБ разработку Национального плана развития широкополосного Интернета в Украине

Советник президента обсудил с представителями ВБ разработку Национального плана развития широкополосного Интернета в Украине

01:08 20.06.2019
Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

13:15 30.07.2018
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом на переезде

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом на переезде

23:20 22.12.2014
В Израиль из Украины в 2014 году переехало втрое больше евреев, чем в 2013 г

В Израиль из Украины в 2014 году переехало втрое больше евреев, чем в 2013 г

15:26 19.11.2014
Ведущие медучреждения из Донецка переедут на север региона

Ведущие медучреждения из Донецка переедут на север региона

12:09 07.07.2014
Часть активистов Майдана может перебраться в Киевскую крепость - газета

Часть активистов Майдана может перебраться в Киевскую крепость - газета

17:15 10.02.2014
Открыто уголовное производство в отношении владельца маршрутки, совершившей ДТП на ж/д переезде в Сумской области

Открыто уголовное производство в отношении владельца маршрутки, совершившей ДТП на ж/д переезде в Сумской области

08:14 23.11.2013
Столкновение поезда и автомобиля на Закарпатье унесло жизни двух людей

Столкновение поезда и автомобиля на Закарпатье унесло жизни двух людей

07:23 31.10.2013
Парламент Грузии депутаты хотят вернуть в Тбилиси

Парламент Грузии депутаты хотят вернуть в Тбилиси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский об ожидаемой встрече с Трампом: мы готовы говорить с США о бизнесе между странами, прекращение войны они поддерживают

Зеленский надеется на встречу с Путиным в рамках Нормандского формата

На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

Зеленский назначил Абромавичуса главой Укроборонпрома– указ

Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Если правительство не решит проблему с тарифами на коммуслуги, с ним придется попрощаться

Зеленский выступает за подготовку закона о правах нацменьшинств

Зеленский об ожидаемой встрече с Трампом: мы готовы говорить с США о бизнесе между странами, прекращение войны они поддерживают

Зеленский надеется на встречу с Путиным в рамках Нормандского формата

Зеленский: Первый раз звонил Путину по просьбе родственников пленных моряков

Интерконнектор между Украиной и Польшей сначала может обеспечивать порядка 1 млрд кубов газа, а затем объемы могут быть значительно увеличены - министр Оржель

Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Зеленский выступает за активизацию межпарламентского диалога Украины и Польши

На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

Зеленский намерен встретиться с представителями украинской общины в Варшаве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА