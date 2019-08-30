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20:16 30.08.2019

Суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в нападении на съемочную группу телеканала на Харьковщине

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Суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в нападении на съемочную группу телеканала на Харьковщине

Золочевский районный суд Харьковской области в пятницу избрал меры пресечения двум подозреваемым в нападении на съемочную группу телеканала 112, снимавшую сюжет о незаконной масштабной вырубке лесов в в Харьковской области.

"Двум подозреваемым, которые были задержаны в порядке ст. 208 УПК, суд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста. Одному- круглосуточного, второму - ночного", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура подавала ходатайство с требованием избрать обоим меру пресечения в виде содержания под стражей. В ведомстве еще не решили, будут ли подавать апелляцию на решение следственного судьи.

Как сообщалось, 28 августа в эфире канала 112 журналист Олег Решетняк сообщил, что на его съемочную группу произошло нападение, когда они снимали материал о незаконной вырубке столетних дубов в Харьковской области, пресечь которую требовал президент Владимир Зеленский. По словам журналиста, агрессивно настроенные люди заблокировала автомобиль, спустила колеса, и угрожала самому Решетняку и операторам.

Группа агрессивно настроенных людей напала на автомобиль съемочной группы, заблокировала его движение, спустила колеса и угрожает журналисту и операторам.

Во время прямого включения журналиста на него напали. Позднее телеканал сообщил, что Решетняка избили. Он получил ушиб спины, почки, а также синяки на лобной части головы и лице.

На следующий день полиция задержала объявила о подозрении трем участникам конфликта (работникам лесоперерабатывающего предприятия). Двое из них были задержаны в порядке ст.208 УПК.

Всем троим инкриминируется ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Двоим также объявлено о подозрении ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нападение #харьковщина #журналисты #домашний_арест
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