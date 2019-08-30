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10:54 30.08.2019

"Антонов" требует изменить название российской модификации "Руслана"

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"Антонов" требует изменить название российской модификации "Руслана"

ГП "Антонов" (Киев) заявило, что не участвует в разработке нового самолета конструкторского бюро "Ильюшин" (Россия, Москва), в связи с чем требует присвоить авиасудну новое обозначение без использования марки "АН", говорится в сообщении на сайте украинского авиаконцерна.

С 2017 года КБ "Ильюшин" ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

"Специалисты ГП "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - подчеркивают на предприятии.

Кроме того, в украинском авиаконцерне сообщили, что в период с 2004 по 2007 гг. ГП "Антонов" разработало и сертифицировал три модификации "Руслана", одна из которых уже получила обозначение Ан-124-100М. Две другие - Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 отличаются увеличенной до 150 тонн полезной нагрузкой и возможностью перевозить моногрузы весом до 120 тонн.

В "Антонове" подчеркивают, что в мировой практике новые модификации и варианты воздушных судов обычно создаются на базе аппаратов собственной разработки.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".

Теги: #антонов
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