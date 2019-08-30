События

05:36 30.08.2019

Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

2 мин читать

 Прокурор Запорожской области Валерий Романов заочно огласил подозрение в совершении тяжкого уголовного правонарушения депутату областного совета, управляющему юридической фирмы Ярославу Гришину, который более года назад сбил автомобилем пешехода насмерть.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", подозрение было выдвинуто в ходе сессии Запорожского областного совета 29 августа.

По словам прокурора, прокуратура проводит расследование дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло в июне 2018 года. Тогда автомобиль Гришина насмерть сбил человека на трассе "Харьков-Симферополь" в районе с.Григорьевка Запорожского района.

Романов заявил, что Гришин избегает общения со следователями, игнорируя вызовы в прокуратуру для проведения следственных действий. При этом следствие располагает достаточной доказательной базой, которая дает повод говорить о совершении депутатом областного совета тяжкого уголовного преступления.

Поскольку Гришин отсутствовал на сессии облсовета, прокурор вручил подозрение предстательствующему на заседании - и.о. главы Запорожского облсовета Егору Семенкову, отметив, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае отсутствия лица сообщение о подозрении вручается по месту его работы под расписку.

Во время вручения подозрения в сессионном зале однопартиец Гришина по фракции "Укроп", депутат Михаил Просол пытался эмоционально перебить выступление облпрокурора; в результате в конфликт вмешалась полиция.

27 августа на странице юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" в Facebook, специализирующейся на юридической защите бизнеса, размещен пост с информацией об открытии офиса этой фирмы в Киеве.

 

Теги: #гришин #украина #подозрение #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:34 30.08.2019
Прокуратура требует признать противоправным и отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

Прокуратура требует признать противоправным и отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

04:53 30.08.2019
Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

04:42 30.08.2019
В ДТП на трассе Львов-Краковец пострадали 7 человек

В ДТП на трассе Львов-Краковец пострадали 7 человек

04:40 30.08.2019
Секретариат штаб-квартиры НАТО включил Украину в перечень стран, использующих программное обеспечение LOGFAS

Секретариат штаб-квартиры НАТО включил Украину в перечень стран, использующих программное обеспечение LOGFAS

03:14 30.08.2019
Макрон обсудил с Зеленским необходимость прогресса по решению кризиса на востоке Украины

Макрон обсудил с Зеленским необходимость прогресса по решению кризиса на востоке Украины

03:06 30.08.2019
Украина и Россия начали обмен пленными - Рябошапка

Украина и Россия начали обмен пленными - Рябошапка

02:25 30.08.2019
Рада утвердила календарный план осенней сессии

Рада утвердила календарный план осенней сессии

02:19 30.08.2019
Разумков закрыл первую сессию Рады-9, следующая начнется 3 сентября

Разумков закрыл первую сессию Рады-9, следующая начнется 3 сентября

01:44 30.08.2019
Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал Рады, протестуя против поведения большинства

Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал Рады, протестуя против поведения большинства

01:05 30.08.2019
Разумков поручил комитету Рады по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд конституционных законов

Разумков поручил комитету Рады по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд конституционных законов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Украина и Россия начали обмен пленными - Рябошапка

Разумков закрыл первую сессию Рады-9, следующая начнется 3 сентября

Разумков поручил комитету Рады по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд конституционных законов

В пятницу состоится обмен пленными между Украиной и РФ, утверждает экс-депутат ГД Пономарев

ПОСЛЕДНЕЕ

В пятницу состоится обмен пленными между Украиной и РФ, утверждает экс-депутат ГД Пономарев

Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к США урагана

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин

Гончарук получил почти 1,9 млн грн доходов за 2018 год - декларация

Алексей Криклий предложен на пост главы Мининфраструктуры

ТКГ обсудила по видеосвязи начало ремонта моста в Станице Луганской – Олифер

США в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА